РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мая. В рамках реконструкции стадиона «Торпедо» в Люберцах будет построена крытая баскетбольная площадка, сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«На территории городского округа за счет внебюджетных источников возвели хорошую ледовую площадку. В рамках реконструкции стадиона «Торпедо» в ближайшие несколько лет планируем построить крытую баскетбольную площадку. Об ее открытии в Люберцах ратовал Давид Берлин, который в свое время создал спортивную школу «Спартак», - сказал Терюшков.

Он также добавил, что после реконструкции стадион «Торпедо» получит большое современное футбольное поле, площадку для силовых видов спорта. Кроме того, здесь появится большое количество доступных плоскостных спортивных объектов, на которых жители смогут играть в футбол, волейбол, баскетбол.

По словам Терюшкова, в этом году принято решение отремонтировать стадион «Электрон».

«Этого события ждут люберецкие спортсмены - футбольная команда, легкоатлеты», - уточнил Терюшков.