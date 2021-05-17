РИАМО - 17 мая. В Роскомнадзоре заявили, что работа социальной сети Facebook и видеохостинга YouTube может быть замедлена в РФ, передает Федеральное агентство новостей.
Такие меры ведомство примет, если в компаниях не удалят запрещенный на территории России контент, который ранее был выявлен в ходе мониторинга.
Роскомнадзор ранее частично снял меры по замедлению трафика Twitter, так как соцсеть удалила свыше 90% противоправной информации.
Ведомство «положительно оценило усилия Twitter по выполнению требований российского законодательства».
Работу Twitter в России замедляли с 10 марта этого года.
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