РИАМО - 17 мая. В рамках Международного дня семьи 19 мая в Ленинском городском округе в 11:00 пройдет семейный кулинарный фестиваль-конкурс пирогов, в котором примут участие около 400 многодетных семей и 2 тысячи человек в сумме, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Проведение фестиваля домашних пирогов стало для нас доброй традицией и 19 мая мы выберем лучший домашний пирог», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

На фестивале будут работать аттракционы и контактный зоопарк. Гостей всех возрастов ждет развлекательная интерактивная программа и флешмобы.

Мероприятие пройдет по адресу: д. Орлово, Национальный Конный Парк «Русь».

По словам Фаевской, всего в Подмосковье проживает более 90 тыс. многодетных семей, которым предоставляется более 30 мер социальной поддержки.