РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мая. В домодедовском парке «Городской лес» 22 мая проведут субботник, сообщается на странице парков Домодедова в соцсети «ВКонтакте».
Сбор участников состоится в парке со стороны улицы Лунной.
Начало мероприятия в 10:00.
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РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мая. В домодедовском парке «Городской лес» 22 мая проведут субботник, сообщается на странице парков Домодедова в соцсети «ВКонтакте».
Сбор участников состоится в парке со стороны улицы Лунной.
Начало мероприятия в 10:00.
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