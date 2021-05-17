РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мая. В домодедовском парке «Городской лес» 22 мая проведут субботник, сообщается на странице парков Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

Сбор участников состоится в парке со стороны улицы Лунной.

Начало мероприятия в 10:00.