РИАМО - 17 мая. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в период с 10 по 16 мая в Москве соответствует сезону года. Показатели заболеваемости по совокупному населению и во всех возрастных группах детей ниже эпидпорога, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в т.ч. риновирусы – 30,0%, парагрипп – 20,0%, метапневмовирус – 20,0%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 30,0%.

На текущий момент всего привито более 7417,1 тыс. человек, из них 1264,85 тыс. детей, что составляет 59,1% от всего населения города.

Эпидситуация по гриппу и ОРВИ находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.

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