РИАМО - 17 мая. Система видеоконтроля на улицах подмосковного Реутова позволила на 15% снизить число автоугонов за прошедший год, сообщил глава городского округа Станислав Каторов в своем традиционном ежегодном отчете перед жителями.

«Нескольких лет подряд Реутов признается экспертами одним из самых безопасных городов Подмосковья. Система городских камер видеонаблюдения позволила сократить количество автоугонов на 15%», - подчеркнул Каторов.

Глава Реутова уточнил, что данные более чем с 1,5 тыс. видеокамер в реальном времени транслируются в систему «Безопасный регион». Также в течение 2020 года все подъезды жилых домов были оснащены входными камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, на въездах и выездах работают камеры контроля с распознаванием автомобильных номеров.