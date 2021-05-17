РИАМО - 17 мая. В Дмитровском районе столицы отменили строительство автосервиса, договор аренды с инвестором будет расторгнут в одностороннем порядке из-за того, что он не исполнил обязательства, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы, которую возглавляет мэр города Сергей Собянин, согласилась прекратить реализацию инвестпроекта. Решение в отношении проекта по адресу: Ижорский проезд, владение 13-15, было вынесено 13 мая на заседании ГЗК.

Ответственный секретарь ГЗК Москвы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что на участке, площадь которого составляет 0,15 га, планировалось возвести автосервис. Суммарная площадь объекта могла бы составить 254 кв м.

Она добавила, что на текущий момент освоение участка не начато, разрешение на строительство объектов не выдавалось.