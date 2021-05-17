РИАМО - 17 мая. Уникальный Кадровый центр столичного департамента здравоохранения для единой системы оценки профессиональных навыков врачей заработал в Москве, сообщает пресс-служба мэра и правительства города​​.

Кадровый центр разместился в пятиэтажном здании площадью 4,3 тыс. кв. м на Успенском переулке, д. 8. В мае в здании, которому 83 года, закончили капитальный ремонт.

«Мы открываем современный Кадровый центр московского здравоохранения, который будет проводить оценку квалификации врачей на всех этапах карьеры – после окончания ординатуры, при поступлении на работу и регулярные оценки практических навыков уже работающих специалистов», – сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия.

По его словам, центр обеспечит внешний и независимый контроль, который позволит объективно оценивать уровень квалификации врачей, работающих в городских больницах и поликлиниках по 88 специальностям.

Также в центре будут обучать специалистов, как теории, так и практическим навыкам. Специалисты будут проходить различные виды аккредитации, в том числе на присвоение статуса «Московский врач».

По словам Собянина, средняя зарплата московского врача на сегодня составляет 162 тыс. рублей в месяц. В Боткинской больнице в 2015 году открыли центр повышения квалификации медиков. Статус «Московский врач» получили более 1,4 тыс. специалистов.

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