РИАМО - 17 мая. Доброкачественную опухоль влагалища удалили 40-летней пациентке в Московской областной больнице имени профессора В.Н. Розанова. Опухоль достигла гигантских размеров за три года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Новообразованием оказалась трехкилограммовая фиброма ровной овальной формы. Опухоль заполнила все влагалище и часть брюшной полости. Она доставляла женщине дискомфорт, но к специалистам та не обращалась. Опухоль достигла таких размеров, что проведение гинекологического осмотра вызвало у врачей сложности.
По ее словам, операция прошла без осложнений и практически без кровопотери. Уже на четвертые сутки женщину выписали на амбулаторное лечение.
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