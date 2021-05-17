РИАМО - 17 мая. Доброкачественную опухоль влагалища удалили 40-летней пациентке в Московской областной больнице имени профессора В.Н. Розанова. Опухоль достигла гигантских размеров за три года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Новообразованием оказалась трехкилограммовая фиброма ровной овальной формы. Опухоль заполнила все влагалище и часть брюшной полости. Она доставляла женщине дискомфорт, но к специалистам та не обращалась. Опухоль достигла таких размеров, что проведение гинекологического осмотра вызвало у врачей сложности.

«Опухоль удаляли трансвагинально, операция длилась час под спинальной анестезией. Основной сложностью было то, что опухоль располагалась в мягких тканях под слизистой влагалища. Это редкий случай. Необходимо было ее аккуратно отделить, не повредив сосуды и окружающие ткани», – сказала заведующая онкологическим отделением Елена Габасова.

По ее словам, операция прошла без осложнений и практически без кровопотери. Уже на четвертые сутки женщину выписали на амбулаторное лечение.