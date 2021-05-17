РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мая. Подмосковный стронгмен Сергей Агаджанян 24 мая попробует отбуксировать 40-тонный вертолет в Люберцах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

24 мая в 15:00 на территории национального центра вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова холдинга «Вертолеты России» в Люберцах состоится попытка установления рекорда России и мира по буксировке тяжелого вертолета Ми-26 весом более 40 т.

Лидер организации «Федерация силового экстрима России», рекордсмен Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» впервые в мировой истории силового экстрима попробует отбуксировать самый тяжелый в мире вертолет Ми-26 без использования специальных приспособлений. Для съема транспортного средства будет использоваться только канат.

Одновременно с буксировкой вертолета стронгмен, как и ранее в других своих рекордах по трак-пуллу, попробует надуть до разрыва медицинскую грелку. Фиксацией рекорда будет заниматься президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.

«Подмосковье – настоящая территория спорта. На прошлой неделе атлет Сергей Чуприна установил рекорд России и мира в Видном. А на этот раз Сергей Агаджанян в очередной раз попробует вписать свое имя в историю мирового силового экстрима. Своим примером они подтверждают тот факт, что физические возможности человека очень высоки», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

По словам Агаджаняна, попытка установления рекорда будет не только очень сложной по исполнению, но и очень опасной для здоровья. В его команду входят опытные врачи-травматологи, реабилитологи, остеопаты.

«Трюк реально опасен для жизни, так как во время перемещения вертолета высотой с четырехэтажное здание я должен надуть одновременно до разрыва медицинскую грелку. Отказываться от этой «фишки» я не намерен. Рекорд посвящен Дню славянской культуры и письменности, который отмечается ежегодно 24 мая. Своим рекордом, если он мне покорится, я хочу побудить российскую молодежь к изучению своих истоков. Не сидеть с гаджетом в руках, а заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, быть примером для других, настоящим защитником Отечества!» – уточнил Агаджанян.