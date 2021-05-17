РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мая. Подмосковный стронгмен Сергей Агаджанян 24 мая попробует отбуксировать 40-тонный вертолет в Люберцах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
24 мая в 15:00 на территории национального центра вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова холдинга «Вертолеты России» в Люберцах состоится попытка установления рекорда России и мира по буксировке тяжелого вертолета Ми-26 весом более 40 т.
Лидер организации «Федерация силового экстрима России», рекордсмен Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» впервые в мировой истории силового экстрима попробует отбуксировать самый тяжелый в мире вертолет Ми-26 без использования специальных приспособлений. Для съема транспортного средства будет использоваться только канат.
Одновременно с буксировкой вертолета стронгмен, как и ранее в других своих рекордах по трак-пуллу, попробует надуть до разрыва медицинскую грелку. Фиксацией рекорда будет заниматься президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.
По словам Агаджаняна, попытка установления рекорда будет не только очень сложной по исполнению, но и очень опасной для здоровья. В его команду входят опытные врачи-травматологи, реабилитологи, остеопаты.
«Трюк реально опасен для жизни, так как во время перемещения вертолета высотой с четырехэтажное здание я должен надуть одновременно до разрыва медицинскую грелку. Отказываться от этой «фишки» я не намерен. Рекорд посвящен Дню славянской культуры и письменности, который отмечается ежегодно 24 мая. Своим рекордом, если он мне покорится, я хочу побудить российскую молодежь к изучению своих истоков. Не сидеть с гаджетом в руках, а заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, быть примером для других, настоящим защитником Отечества!» – уточнил Агаджанян.
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