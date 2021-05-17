РИАМО - 17 мая. Остался последний день для регистрации на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России», в текущем году представлено восемь треков, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 23:59 17 мая по московскому времени на один из восьми представленных треков.

Чтобы пройти на этап тестирования, участникам, помимо заполнения анкеты, необходимо записать видеоинтервью. В нем нужно ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни.

В текущем году в рамках конкурса «Лидеры России» представлено восемь треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также треки «Студенты» для участников без управленческого опыта и трек «Международный» для иностранцев.

Первые тесты стартуют с 20 мая и завершатся 1 июля. На дистанционном этапе участникам предстоит пройти различные тесты, а также выполнить задания по выбранным направлениям.

По желанию конкурсанты смогут пройти тесты от партнеров проекта. Победители конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

Госкорпорация «Роскосмос» – партнер президентской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса «Лидеры России». В этом году вместе с представителями различных индустрий в конкурсе активно участвуют сотрудники ракетно-космической отрасли, в том числе представители совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре госкорпорации «Роскосмос».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.