РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. С 17 по 23 мая отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводится профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на снижение количества ДТП в зоне действия пешеходных переходов, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В течение 4 месяцев, с января по конец апреля, на территории обслуживания Госавтоинспекции Подольска произошло 17 наездов на пешеходов, в которых 15 человек получили ранения и два погибли.

Зачастую не только водители, но и пешеходы грубейшим образом нарушают правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации, рискуют своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения. Вина усматривается как со стороны водителей транспортных средств, так и со стороны пешеходов.

Основные нарушения, допущенные пешеходами: переход проезжей части в неустановленном месте; неподчинение сигналам регулирования; ходьба вдоль проезжей части.

Основными пунктами нарушений ПДД водителями являются: нарушение правил проезда пешеходного перехода; несоблюдение очередности проезда; нарушение правил остановки и стоянки в зоне пешеходного перехода; непредоставление преимущества в движении пешеходу; невыполнение требований обеспечения безопасности при начале движения.