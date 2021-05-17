РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мая. Юные посетители выставки «Комплексная безопасность – 2021» смогли ощутить себя пожарными и преодолеть полосу препятствий в настоящей боевой одежде от «Энергоконтракта» из Люберец. Об этом сообщает пресс-служба ГК.

Выставка проходила в Кубинке с 12 по 16 мая. Площадки для малышей работали на улице рядом с конгрессно-выставочным центром «Патриот».

Чтобы дети могли по-настоящему окунуться в профессию огнеборцев, специалисты группы компаний «Энергоконтракт» специально сшили для них мини-версию своей флагманской боевой одежды пожарного из арамидных материалов. Помимо боевок малышам также выдавали каски, сапоги пожарного и маленькую рацию. В полной экипировке дети проходили ряд испытаний на учебных площадках – тушили горящий телевизор и машину из огнетушителя, преодолевали полосу выживания и даже ассистировали пожарным во время тренировок в модуле-лабиринте, играя роль пострадавших, которых огнеборцам нужно найти и спасти.

Попробовали свои силы несколько десятков детей, самому юному участнику было всего 4 года.

Всего в рамках салона «Комплексная безопасность – 2021», который официально закрылся 16 мая, прошло больше сотни конгрессных, демонстрационных и спортивных мероприятий. Например, на уличной площадке «Пожарный Олимп» все дни выставки были организованы показательные выступления пожарных в боевой одежде и комбинезонах спасателя от «Энергоконтракта». Посетители увидели, как бойцы отрабатывают свои навыки в огневых симуляторах, проходят полосу препятствий и тушат загоревшиеся во время ДТП машины.