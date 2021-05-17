РИАМО - 17 мая. Врач-кардиолог АО «Медицина» Денис Соколов рассказал, что причины повышенного артериального давления могут быть связаны с ожирением, стрессом, а также употреблением определенных продуктов, сообщает Nation News.

«Повышенное артериальное давление является симптомом гипертонической болезни, однако может быть и проявлением других заболеваний – при поражениях почек, эндокринных заболеваниях. Причинами изменения артериального давления у здоровых людей могут быть стресс, несбалансированное питание, излишнее употребление соленой пищи, физические нагрузки, которые заставляют биться сердце чаще и интенсивнее, и даже дневной сон», – сообщил врач.

Он напомнил, что высокое артериальное давление могут спровоцировать нервные или физические перегрузки, резкая отмена лекарственных препаратов от давления, соленая пища, употребление напитков, содержащих кофеин, и даже икра и сыр.

Врач отметил, что артериальным давлением здорового человека принято считать 120 на 80 мм рт. ст. Но эти показатели могут меняться в зависимости от возраста.