РИАМО – 17 мая. Подольский и Истринский филиалы АО «Архбум» в год 80-летия с начала Великой Отечественной войны присоединились к Международной акции «Сад памяти», сообщает пресс-служба АО «Архбум».

Так, 15 мая компания посадила на площади 0,4 га в Подольском лесничестве 1440 штук сеянцев сосны обыкновенной. В Истринском лесничестве компания посадила на площади 0,1 га 400 штук сеянцев сосны обыкновенной.

Как ранее отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Архангельский ЦБК» Николай Кротов, холдинг считает нужным поддержать акцию «Сад памяти», участие в которой не только долг ответственного природопользователя, а самое главное – дань памяти каждому из участников Великой Отечественной войны.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.

Акция стартовала 18 марта и продлится до 22 июня, финишируя в Бресте. За это время участники планируют высадить 27 миллионов деревьев.