РИАМО - 17 мая. В 15 часов в понедельник температура воздуха на ВДНХ достигла 29,2 градуса тепла, такая температура вошла в тройку самых высоких для 17 мая в столице за последние 140 лет, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ранее, в 13:00, температура в столице достигла плюс 27,5 градусов, и это стало максимальным показателем для 17 мая за последние 70 лет.

Температура еще будет повышаться, и у 17 мая 2021 года в Москве есть шансы стать вторым самым жарким днем за последние 140 лет. Так, 17 мая 1880 года в Москве было плюс 29,4 градуса.

Абсолютным максимумом для 17 мая в Москве является температура в плюс 31 градус, зафиксированная в 1897 году.

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