РИАМО - 17 мая. В закон об обеспечении тишины и покоя жителей многоэтажек в Подмосковье планируют внести изменения. Так, планируется урегулировать вопрос соблюдения «часов тишины» в новых многоквартирных домах, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Соответствующий закон планируют принять в трех чтениях на очередном заседании регионального парламента.

«В парламент поступали обращения от жителей Подмосковья, которые проживают в новых многоквартирных домах, с просьбой законодательно урегулировать вопрос соблюдения «часов тишины» в период до постановки дома на кадастровый учет. Наш комитет разработал соответствующие изменения в закон, их планируем принять на очередном заседании парламента уже 20 мая», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сейчас проводить шумные ремонтные работы в многоквартирном доме можно с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов в будни, а в субботу — с 10 до 13 часов и с 15 до 19 часов. В воскресенье и праздники проводить шумные работы нельзя.

Для новостроек действует так называемый смягченный режим соблюдения тишины. Шуметь разрешается с 8 до 13 часов и с 15 до 21 часов в будни и с 10 до 13 и с 15 до 22 часов в выходные. Данный режим действует в течение 6 месяцев с даты постановки многоквартирного дома на кадастровый учет.

В законе еще не прописан график проведения шумных работ, пока многоэтажка еще не числится в кадастровом реестре (на постановку может уходить от нескольких месяцев до года), но уже сдана в эксплуатацию.

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