РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в Подольске (входит в госкорпорацию Ростех) Олег Морозов поздравил сотрудников с 77-летием предприятия, сообщили в пресс-службе института.

ЦНИИТОЧМАШ в понедельник отметил день рождения. Ему исполнилось 77 лет. За эти годы его специалистами было разработано и запущено в серийное производство более 150 образцов и комплексов стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа. Немалая часть из них до сих пор состоит на вооружении российской и ряда зарубежных армий.

Морозов выразил уверенность, что переход института в доверительное управление группой компаний «Калашников» позволит действительно консолидировать активы стрелково-патронной отрасли страны, форсировать процессы разработки и производства стрелковых вооружений и боевой экипировки новых поколений, даст положительный импульс в выполнении поставленных задач.

Он добавил, что ЦНИИТОЧМАШ продолжит развивать свой научный, технический и профессиональный потенциал на благо Отечества.

За разработку уникальных образцов вооружения, решение сложнейших научно-технических задач, направленных на укрепление обороноспособности страны, 74 сотрудника предприятия стали лауреатами государственной, Ленинской, правительственной и других премий, более 300 награждены государственными наградами.

У ЦНИИТОЧМАШ более 3,3 тыс. авторских свидетельств и патентов на изобретения, патентов на полезные модели, промышленные образцы, свидетельств на товарные знаки, полученных институтом и его сотрудниками. Среди наиболее известных разработок – комплект боевой экипировки «Ратник», подводное оружие АПС и СПП-1, приборы управления ПТРК «Корнет», пистолеты «Гюрза» и «Удав», автомат «Вал», винтовка «Винторез», самоходные орудия «Нона».