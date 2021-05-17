РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мая. В поселке Красково городского округа Люберцы провели ремонт дороги, ведущей к школе №55, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» проконтролировал выполнение ремонта муниципальной дороги в поселке Красково.

«Совместно с заместителем главы городского округа Люберцы Николаем Покацким проверил выполнение работ по ремонту дороги от улицы Карла Маркса до школы №55. Подрядная организация ООО «Ромстрой 1» отремонтировала дорожное полотно качественно и в установленные контрактом сроки», – сказал Дениско.

Он пояснил, что данная дорога находится в зоне жилой застройки в центре поселка Красково и ведет к школе и скверу, где расположены детская игровая площадка и зона отдыха Красковского большого карьера. Площадь ремонта составила более 3,5 тыс. кв м, ее протяженность – около 0,5 км.