РИАМО - 17 мая. Уже более 202 тыс. жителей Подмосковья проголосовали на платформе za.gorodsreda.ru по вопросу выбора территорий для благоустройства, которое пройдет в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Радует, что наши жители очень активно принимают участие в голосовании. Это еще раз доказывает их отношение к своему городу и окружающей их среде. Только будучи вовлеченным в процесс благоустройства, житель может получить действительно комфортную для него городскую среду», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

До 30 мая свой голос за формирование комфортной городской среды может отдать каждый россиянин старше 14 лет. Выбрать наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе 50.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг).

Проголосовать можно за благоустройство парков, набережных, скверов, улиц, площадей и других общественных территорий. Всего в голосовании от Московской области принимает участие 251 территория в 57 городских округах региона.

Отдать свой голос за благоустройство какого-либо объекта можно и с помощью волонтеров. Для этого нужно будет назвать действующий номер телефона. Всего по всей Московской области консультируют граждан по объектам, выставленным на голосование, по федеральному проекту и помогают проголосовать более одной тысячи добровольцев.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

251 территория Подмосковья попала во всероссийское голосование по объектам благоустройства>>