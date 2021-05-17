РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. В горнолыжном комплексе «Красная горка» в Подольске открылся прокат оборудования для занятий гребным слаломом, сообщается в группе «Горнолыжный комплекс «Красная горка» в соцсети «ВКонтакте».

На базе горнолыжного комплекса проводятся занятия по гребному слалому. В частности, тренировки, прогулки на воде и занятия с инструктором.

Прокат сап (для гребного слалома) работает ежедневно по предварительной записи. Руководство комплекса ждет всех желающих. Узнать подробности можно в группе «Горнолыжный комплекс «Красная горка» в соцсети «ВКонтакте» или @slalompodolsk и @redmount_podolsk в Instagram.