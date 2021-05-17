РИАМО - 17 мая. Неизвестные в понедельник сообщили о минировании десяти образовательных учреждениях столицы, расположенных в разных районах, сообщает «Интерфакс».

«Поступила информация о «минировании» семи школ в центре Москвы, а также образовательных учреждений в Северном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах столицы», - сказал источник издания.

По его информации, угрозы поступили на электронную почту школ. В настоящий момент ведется проверка, рассматривается вопрос о возможной эвакуации детей и педагогов.

Официального подтверждения этой информации нет.

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