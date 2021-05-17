РИАМО - 17 мая. На западном участке МКАД загорелся автомобиль, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИАМО.

Горящая машина стоит в среднем ряду кольцевой дороги недалеко от ТЦ VEGAS в Кунцеве. Автомобиль весь объят пламенем. Спасатели установили вокруг горящего авто конусы, регулируя таким образом дорожное движение.

На месте дежурят спасатели, стоят машины скорой помощи. От горящего автомобиля в небо поднимается густой черный дым.

Из-за пожара на участке МКАД образовалась пробка.

Как уточнили в пресс-службе Дептранса Москвы, инцидент произошел на 55-м км МКАД около пересечения с Можайским шоссе. Движение затруднено на 1 км.