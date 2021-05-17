РИАМО - 17 мая. Муниципалитеты Подмосковья, где с начала года произошли смертельные случаи на железнодорожной инфраструктуре, применяют недостаточные меры по снижению смертности. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«По анализу Минтранса области, существенное снижение смертности на железной дороге фиксируется в муниципалитетах, где применяется комплексный подход к безопасности на ж/д инфраструктуре, в том числе благоустройство подходов к организованным пешеходным переходам и перекрытие опасных троп», – сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Евгений Аптекин.

Он отметил, что в 10 округах число смертельных случаев снизилось в 4 раза, среди них – Рузский округ, Химки, Реутов, Коломна.

«Вместе с тем, несмотря на общее снижение травматизма на ж/д инфраструктуре по итогам 1 квартала 2021 года на 11%, в 10 муниципалитетах смертельные случаи увеличились в 3 раза. Муниципалитетам необходимо усилить работу и активнее применять комплексный подход к снижению травматизма на железной дороге», – добавил Аптекин.

Он уточнил, что основной причиной травмирования по-прежнему остается переход в неположенном месте и на красный свет.

В Подмосковье в этом году рядом с ж/д станциями запланировано ликвидировать около 300 опасных троп, более 200 из которых обнесут бетонным забором, благоустроить более 50 подходов к санкционированным переходам, установить более 250 информационных щитов в местах гибели людей в разных городских округах, отремонтировать переходы через ж/д пути.