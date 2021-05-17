РИАМО - 17 мая. Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в 12 городских округах Подмосковья, всего за это время в регионе зафиксировали 701 случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Минздрава Московской области по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая заболевания за сутки не было выявлено в Бронницах, Власихе, Зарайске, Звездном городке, Лотошине, Молодежном, Протвине, Пущине, Рузском округе, Солнечногорске, Фрязине и Шаховской.

По одному случаю Covid-19 зафиксировали в Долгопрудном, Дубне, Краснознаменске, Лобне, Лосино-Петровском, Наро-Фоминске и Талдоме.

По два случая коронавирусной инфекции выявили в Волоколамском округе, Лыткарине, Черноголовке и Электростали, по три - в Реутове и Химках, по четыре - в Луховицах, Чехове и Щелкове, шесть - в Егорьевске, семь - в Электрогорске, по восемь - в Кашире, Павловском Посаде и Серпухове, по девять - в Дзержинском, Жуковском, Истре, Клину и Озерах, по десять - в Богородском округе и Шатуре.

11 случаев коронавируса было зафиксировано за сутки в Серебряных Прудах, по 12 - в Ивантеевке, Можайске и Сергиево-Посадском округе, 15 - в Коломне, 16 - в Раменском округе, 18 - в Ленинском округе, 21 - в Домодедове, по 22 - в Котельниках и Орехово-Зуеве, по 27 - в Красногорске и Подольске, 28 - в Одинцовском округе, 29 - в Воскресенске, 31 - в Ступине, 35 - в Королеве, 36 - в Дмитровском округе, 43 - в Мытищах, 45 - в Балашихе.

Лидерами по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки стали Пушкино – 53 и Люберцы– 51 заболевший.

С начала пандемии в Московской области выявили 260 804 случая заболевания. Скончались 6007 человек, выздоровели и выписались 213 801 пациент.

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