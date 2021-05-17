РИАМО - 17 мая. 38 двухцветных кожанов, лесной нетопырь и рыжая вечерница вернулись на волю из реабилитационного центра Московского зоопарка, летучих мышей выпустили на территории парков Серебряный бор и Покровское-Стрешнево, сообщает пресс-служба зоосада.

Когда мышей отпускали на волю, они вели себя по-разному. Так, некоторые особи улетели сразу, а другие – осматривались непродолжительное время.

Животные попали в центр в то время, когда им полагалось спать. Чтобы спастись от холода, они залетали в теплые помещения. А для того, чтобы продолжить жить, им нужен был человек, который передаст их в руки специалистов и не даст остаться без насекомых, которыми они кормятся.

Каждый год Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка принимает свыше 100 нуждающихся в помощи летучих мышей разных видов. Чаще всего подопечными становятся двухцветные кожаны.

Зверьков, которые поступают в центр, осматривает ветеринар. Он же их лечит, если в этом есть необходимость. В центре за мышами ухаживают, их кормят, следят за набором веса, помогают благополучно перезимовать в холодильниках при температуре два-пять градусов выше нуля.

Уже весной мыши возвращаются природу с точки, где были найдены. Так, если животное было найдено в столице, его отпустят в городском парке, а если в других регионах – там, где находятся его родные места.

Центр создан как раз для того, чтобы возвращать летучих мышей обратно в их среду обитания. Разделить этот момент могут волонтеры, которые помогают в работе цента, а также юннаты зоопарка.

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