РИАМО - 17 мая. Две новые благоустроенные площадки появятся до конца лета в Коломне, работы по благоустройству уже начались, сообщил глава городского округа Денис Лебедев.

«Уже к концу лета в Коломне появятся две новые благоустроенные площадки. Одна из них - Михайловская набережная, где работы идут в соответствии с графиком. Второй территорией стал участок возле Богородице-Рождественского Бобренева мужского монастыря, точнее - пруд рядом с обителью», - написал Лебедев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что благоустройство этой зоны отдыха ведется в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» в два этапа.

«На втором этапе мы проложим от монастыря и до понтонного моста пешеходную прогулочную дорожку, которая примкнет к уже полюбившимся коломенцам маршрутам по Старому городу», - подчеркнул глава горокруга.