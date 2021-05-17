РИАМО - 17 мая. За время нерабочей недели, которая длилась с 3 по 9 мая, у санаторно-курортных организаций столицы оборот вырост на 31,8%, что равно 492,1 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Санатории и дома отдыха отнесены к пострадавшим от пандемии отраслям. В прошлом году в апреле ― июне московские санатории и дома отдыха, располагающиеся в основном в новой Москве, не размещали туристов и работали главным образом с врачами столичных больниц и гражданами, отправленными на карантин после возвращения из-за рубежа», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в апреле прошлого года, на который пришелся первый месяц ограничений из-за Covid-19, обороты отрасли снизились более чем на 30%.

Восстановление отрасли, по словам Ефимова, началось во второй половине года. Так, во втором полугодии 2020 года оборот санаторно-курортной сферы достиг 13,5 млрд рублей, чем смог превысить показатель аналогичного периода 2019 года на 1,4%.

Кроме того, праздники, которые пришлись на май, позволили увеличить обороты московских турагентств.

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сказал, что суммарная выручка турагентств, которые работают на внутренний и выездной туризм по предоплате, с 26-го по 30 апреля выросла на 14,4%, если сравнивать это показатель с предыдущей неделей, и составила 7,4 млрд рублей.

Он подчеркнул, что рост оборотов городских турагентств, санаториев и домов отдыха был поддержан программой туристического кешбэка, которая представляет собой государственную программу субсидирования туризма и отдыха в РФ.

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