РИАМО - 17 мая. За время нерабочей недели, которая длилась с 3 по 9 мая, у санаторно-курортных организаций столицы оборот вырост на 31,8%, что равно 492,1 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что в апреле прошлого года, на который пришелся первый месяц ограничений из-за Covid-19, обороты отрасли снизились более чем на 30%.
Восстановление отрасли, по словам Ефимова, началось во второй половине года. Так, во втором полугодии 2020 года оборот санаторно-курортной сферы достиг 13,5 млрд рублей, чем смог превысить показатель аналогичного периода 2019 года на 1,4%.
Кроме того, праздники, которые пришлись на май, позволили увеличить обороты московских турагентств.
Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сказал, что суммарная выручка турагентств, которые работают на внутренний и выездной туризм по предоплате, с 26-го по 30 апреля выросла на 14,4%, если сравнивать это показатель с предыдущей неделей, и составила 7,4 млрд рублей.
Он подчеркнул, что рост оборотов городских турагентств, санаториев и домов отдыха был поддержан программой туристического кешбэка, которая представляет собой государственную программу субсидирования туризма и отдыха в РФ.
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