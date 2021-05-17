РИАМО - 17 мая. Жители Московской области могут стать участниками музыкального конкурса «Песни силы. Песни о легендах Вымпела», который приурочен к 40-летию с момента создания группы специального назначения «Вымпел», сообщают организаторы мероприятия.

Проект реализуется при поддержке Службы внешней разведки РФ, Минобороны, МВД, Росгвардии. В оргкомитет конкурса приглашены известные поэты, писатели, композиторы, журналисты, режиссеры и издатели.

Участниками конкурса могут стать поэты, музыканты и исполнители патриотических песен, в том числе произведений о подразделении «Вымпел», об участии спецназовцев в исторических событиях.

В рамках конкурса предусмотрено четыре номинации: «Гран-при» – исполнителю за лучшую песню о «Вымпеле»; «Песня о человеке на войне» – за лучшую песню об офицере во время службы в спецподразделении; «Музыка, способная убеждать» – композитору за лучшую музыку к песне; «Золотое слово поэтической России» – поэту, автору слов за лучший текст песни. Кроме того, в конкурсе есть специальные номинации.

Конкурсантам необходимо представить свои работы в оргкомитет. Отборочный этап завершится 10 августа, по его итогам будут выбраны финалисты для участия в фестивале-концерте, который планируется провести 14 августа на Поклонной горе в Москве. По окончании фестиваля определят лауреатов конкурса. Победителей наградят дипломами, ценными призами и денежными премиями.

Конкурс призван внести вклад в дело патриотического воспитания молодежи на примерах бескорыстного служения Родине. Дополнительная информация размещена на сайте Вымпел-Гарант.РФ.