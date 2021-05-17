РИАМО - 17 мая. Жаркая погода как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей, чтобы избежать проблем с самочувствием, важно выполнять ряд рекомендаций, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора Подмосковья.

В жаркую погоду нужно ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки до минимума. Также в жаркие дни нужно как можно чаще проветривать помещения. А при выходе на улицу надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки.

Следует помнить и об обязательном ношении головных уборов. Еще важно помнить об употреблении в жару менее калорийных блюд. От жирной пищи лучше всего отказаться. Но не стоит забывать об употреблении воды в жару. Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 л жидкости в сутки.

Кроме того, в эти дни нужно есть больше фруктов и овощей. В течение дня рекомендуется по возможности принять прохладный душ. Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

При посещении магазинов и других объектов массового скопления граждан нужно отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается оптимальный температурный режим воздуха.

Купание и водные процедуры на открытом воздухе следует проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.