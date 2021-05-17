РИАМО - 17 мая. Житель Тюменской области, обвиняемый в сбыте поддельных 5-тысячных купюр в аэропорту Внуково, предстанет перед судом в Москве, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее мужчина купил в даркнете 197 поддельных билетов ЦБ РФ номиналом 5 тыс. рублей. Заплатив продавцу 240 тыс. рублей, он забрал фальшивые деньги из тайника в Красногорске. После этого он направился в международный аэропорт Внуково, чтобы улететь обратно в Тюмень.

«Перед вылетом мужчина решил заказать себе кофе и расплатился за него поддельной пятитысячной купюрой, получив сдачу подлинными деньгами. Затем он совершил еще две покупки в магазинах, оплатив товар фальшивками. В ходе вечерней инкассации продавцы обнаружили, что банкноты поддельные, и обратились в полицию», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали мошенника сразу по прибытии в аэропорт Рощино. У него изъяли 192 поддельные денежные купюры.

«Экспертиза подтвердила, что банкноты являются поддельными и выполнены из двух листов бумаги, склеенных между собой», – добавила Волк.

Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.