РИАМО - 17 мая. Житель Тюменской области, обвиняемый в сбыте поддельных 5-тысячных купюр в аэропорту Внуково, предстанет перед судом в Москве, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Ранее мужчина купил в даркнете 197 поддельных билетов ЦБ РФ номиналом 5 тыс. рублей. Заплатив продавцу 240 тыс. рублей, он забрал фальшивые деньги из тайника в Красногорске. После этого он направился в международный аэропорт Внуково, чтобы улететь обратно в Тюмень.
Полицейские задержали мошенника сразу по прибытии в аэропорт Рощино. У него изъяли 192 поддельные денежные купюры.
«Экспертиза подтвердила, что банкноты являются поддельными и выполнены из двух листов бумаги, склеенных между собой», – добавила Волк.
Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Солнцевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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