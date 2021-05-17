РИАМО - 17 мая. Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора выявили нарушения мер профилактики Covid-19 в фитнес-клубе Fusion Fitness на западе Москвы. Об этом журналистам сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

Клуб расположен по адресу: Багратионовский проезд, дом 7, корпус 3.

«Проведено обследование фитнес-клуба Fusion Fitness, <…> а также произведен отбор воды из бассейна и смывы с поверхностей для проведения лабораторных исследований. <…> Выявлены нарушения антикоронавирусных мер, в частности – нарушение дезинфекционного режима и масочного режима. Также не проводилось обследование сотрудников клуба на наличие коронавируса», – сказал Мустафаев.

Он отметил, что за данные нарушения фитнес-клубу грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Мустафаев подчеркнул, что с учетом сохраняющегося риска распространения коронавирусной инфекции, ведомство на постоянной основе проводит обследование мест массового пребывания людей в столице.

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