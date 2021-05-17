РИАМО - 17 мая. Специалист отдела познавательного туризма Приокско-Террасного заповедника Сергей Маслов рассказал, что шесть юных зубров отправились в национальный парк «Угра» в Калужской области из подмосковного заповедника, а ежегодно из Подмосковья в другие российские регионы уезжают до 15 животных.

«Раз в год от нас уезжают от 10 до 15 животных – все зависит от того, сколько было приплода. У нас всего около 50 животных. Племенного стада, которое живет и размножается у нас всегда, – 23-26 голов», – сказал Маслов в эфире «Радио 1».

Он добавил, что питомник действует с 1948 года, и его главная задача – либо вывозить зубров в другие питомники, либо выпускать животных на волю.

Специалист подчеркнул, что в основном зубры из Приокско-Террасного заповедника вывозятся в Калужскую область, Брянский лес и Орловское полесье. Там численность этих животных приближается к 900.

Маслов пояснил, что зубры по прибытии в новое место 1-2 месяца проходят карантин. Специалисты смотрят, не болеют ли они, к каким кормам привыкли. Только после этого они попадают в вольную популяцию.

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник им. М.А. Заблоцкого располагается в 12 км от города Серпухов и занимает площадь 4945 га. В заповеднике, кроме зубров, обитает 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.

В заповеднике происходит сохранение и восстановление природных экосистем и ландшафтов, редких и исчезающих видов растений и животных, проводятся долговременные комплексные экологические исследования, разведение, изучение и расселение в местах прежнего обитания европейского зубра.

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