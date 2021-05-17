РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Рабочие завершили ямочный ремонт дорог в ряде дворов многоквартирных домов подмосковного Подольска, сообщил глава округа Николай Пестов.

В настоящее время в Подольске продолжается ямочный ремонт во дворах и на внутриквартальных проездах.

«Недавно ремонт провели на улицах Кирова, 11 и 48, 43-й Армии, 5 и 11, Ленинградской, 23, Пахринском проезде 10, Парковой, 34 и 36, Чехова, 2, 4А и 6А. Далее работы продолжатся на дворовых территориях по улицам Клемента Готвальда, Гайдара, Машиностроителей, Железнодорожной, Орджоникидзе и другим адресам», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.