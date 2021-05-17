РИАМО - 17 мая. С 17 по 28 мая Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

Специалисты управлений Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии по субъектам Российской Федерации по телефонам горячих линий будут консультировать всех желающих по вопросам правил индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит при присасывании клеща. Также специалисты расскажут об основных признаках болезни и где можно сделать прививку от клещевого энцефалита.

С информацией о режиме работы и контактными телефонами горячих линий можно ознакомиться на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ. Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8(800)555-49-43 (звонок бесплатный).

Управление Роспотребнадзора по Московской области продолжает проведение оперативного мониторинга за активностью клещей. По данным на 13 мая, в больницы Подмосковья обратились 1248 человек за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей. Из них 323 ребенка. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 1417 случаев присасывания (из них 518 - дети).

По данным за 13 мая, против клещевого энцефалита вакцинирован 2581 человек, в том числе 1286 детей.

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 64,17 га, в том числе на территории летних оздоровительных лагерей - 1,16 га.

Результаты лабораторных исследований 123 клещей свидетельствуют об отсутствии в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита и моноцитарного эрлихиоза человека. В 8,8% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза и в 1,5% - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

За 4 месяца текущего года зарегистрировано 12 случаев болезни Лайма, все заболевшие - взрослые, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года (20 случаев).

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.