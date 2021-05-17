РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. Общественники подмосковного и депутаты Подольска выявили слив жидких бытовых отходов в реку Пахру, сообщил член Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

Представители Общественной палаты Ренат Мухамеджанов и Сергей Чернега совместно с депутатом округа Сергеем Кулевым и помощником депутата Дениса Бесогонова 14 мая в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» провели мониторинг микрорайона Ивановский. Жители сообщили о сливе бытовых отходов в реку Пахру.

«В результате мониторинга было выявлено, что за ресторанном «Отдых», на противоположной стороне реки Пахры, установлена труба, из которой постоянно происходит слив в реку. После выезда на место оказалось, что в 300 м выше от места нахождения трубы расположена усадьба Сальково (Москва, Рязановское поселение, деревня Сальково). Информация по обращению жителей и мониторингу будет передана в департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы», - написал Мухамеджанов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что общественники будут следить за решением данного вопроса.