РИАМО - 17 мая. После планируемой корректировки бюджета Москвы на 2021 год дополнительные средства направят на возведение 17 амбулаторно-поликлинических учреждений, большинство из которых введут в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее мэр города Сергей Собянин внес в столичный парламент законопроект об изменении бюджета на текущий год. Так, расходы и доходы бюджета планируют увеличить на 191,3 млрд руб.

«Дополнительные средства будут направлены на развитие города, реализацию приоритетных программ, а, значит, на улучшение жизни москвичей, экономический рост, возможность исполнять все социальные обязательствам. Это стало возможным благодаря быстрым темпам восстановления экономики столицы, слаженной работе всех органов власти, эффективным мерам поддержки бизнеса, промышленности, разработанным более года назад», — сказал Шапошников.

Он уточнил, что депутаты уже начали работать над законопроектом. Документ рассмотрят профильные комиссии и депутатские объединения. Согласно законопроекту, доходы бюджета Москвы в 2021 году составят 2,834 трлн рублей, расходы — 3,334 трлн рублей, дефицит не изменяется.

Дополнительные средства после корректировки направят, прежде всего, на возведение 17 амбулаторно-поликлинических организаций в разных районах города. Их должны ввести в строй в 2022 году. Помимо этого, завершат реконструкцию стадиона «Москвич», сократят сроки возведения Большого кольца метро, начнут строить Рублево-Архангельскую линию на участке от «Шелепихи» до «Липовой рощи», достроят новый автобусный парк у деревни Красная Пахра.

Дополнительные средства также позволят возвести транспортную развязку на пересечении МКАД и Липецкой улицы, организовать подъезды к новым производственным объектам технополиса «Москва», развивать ж/д инфраструктуру для организации новых направлений МЦД.

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