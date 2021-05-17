РИАМО - 17 мая. После планируемой корректировки бюджета Москвы на 2021 год дополнительные средства направят на возведение 17 амбулаторно-поликлинических учреждений, большинство из которых введут в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Ранее мэр города Сергей Собянин внес в столичный парламент законопроект об изменении бюджета на текущий год. Так, расходы и доходы бюджета планируют увеличить на 191,3 млрд руб.
Он уточнил, что депутаты уже начали работать над законопроектом. Документ рассмотрят профильные комиссии и депутатские объединения. Согласно законопроекту, доходы бюджета Москвы в 2021 году составят 2,834 трлн рублей, расходы — 3,334 трлн рублей, дефицит не изменяется.
Дополнительные средства после корректировки направят, прежде всего, на возведение 17 амбулаторно-поликлинических организаций в разных районах города. Их должны ввести в строй в 2022 году. Помимо этого, завершат реконструкцию стадиона «Москвич», сократят сроки возведения Большого кольца метро, начнут строить Рублево-Архангельскую линию на участке от «Шелепихи» до «Липовой рощи», достроят новый автобусный парк у деревни Красная Пахра.
Дополнительные средства также позволят возвести транспортную развязку на пересечении МКАД и Липецкой улицы, организовать подъезды к новым производственным объектам технополиса «Москва», развивать ж/д инфраструктуру для организации новых направлений МЦД.
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