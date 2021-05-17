РИАМО - 17 мая. Экстренное предупреждение объявлено с 11:00 до 18:00 18 мая в Москве из-за жары, в это время столбики термометра поднимутся до плюс 30-32 градусов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Горожанам советуют в это время избегать перегрева на солнце, одеваться в светлую одежду и надевать головной убор.

Кроме того, в жару нужно больше пить воды и нельзя оставлять детей без присмотра.

В настоящий момент температура в Московском регионе на 7-9 градусов выше месячной нормы мая. На ситуацию с погодой повлиял жаркий антициклон с востока со стороны Поволжья.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из‑за аномальной жары.

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