РИАМО - 17 мая. За последние сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 499 человек, с начала пандемии их число составляет 213 801 человек. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

Также за сутки скончалось 10 человек с подтвержденным тестом на коронавирус. Всего жертвами инфекции в регионе за пандемию стали 6007 пациентов.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 260 804 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В регионе идет массовая вакцинация от коронавируса. Для того, чтобы сделать прививку, достаточно лишь паспорта и полиса ОМС.

Привиться можно не только в городских поликлиниках, но и в мобильных пунктах.

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