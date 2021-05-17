РИАМО - 17 мая. Очередной донорский день пройдет в Центральной клинической больнице подмосковного Реутова 19 мая, сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Неравнодушных жителей Реутова 19 мая приглашают принять участие в акции «День донора» в Центральной городской клинической больнице. Участников будут ждать на улице Ленина, д. 2А, в конференц-зале административного корпуса больницы. Акция стартует в 9:00 и продлится до 13:00», - говорится в сообщении.

Перед сдачей крови донор заполняет анкету, в которой отвечает на вопросы, касающиеся его здоровья. Затем участнику необходимо пройти осмотр врача. Обязательным условием участия в акции является наличие паспорта.



Абсолютные противопоказания к донорству – заболевания, передающиеся через кровь, тяжелые заболевания сердца, внутренних органов и другие. Перед сдачей крови рекомендуют воздержаться от алкоголя на двое суток, не употреблять аспирин и анальгин, пить больше жидкости и исключить из рациона жирные блюда накануне. Уточняющие вопросы можно задать по телефону: +7(905)534-79-26.



Акции по сдаче крови в Реутове проходят с 2005 года. За это время донорами в Центральной городской клинической больнице стали тысячи человек. В 2021 году в городском округе пройдет еще три Дня донора: 28 июля, 6 октября и 23 декабря.