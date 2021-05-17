РИАМО - 17 мая. Еще 701 случай коронавируса зарегистрировали на территории Подмосковья за минувшие сутки, общее число случаев заболевания в регионе достигло 260 804, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего за пандемию умерли 6007 человек, из них 10 – за прошедшие сутки.

Сейчас в регионе развернуто свыше 220 пунктов вакцинации в поликлиниках, 120 – в торговых центрах и около 70 – в МФЦ.

Чтобы быстро найти подходящий, создана интерактивная карта. Запись ведется через федеральный портал госуслуг и региональный, по телефону 122 и в поликлинике.

Сделать прививку от Covid-19 в Подмосковье можно прямо на даче. Для удобства людей бригады медиков выезжают туда сами.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>