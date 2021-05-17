РИАМО - 17 мая. В понедельник и вторник в Москве и Московской области погода будет жаркой, но уже со второй половины 19 мая наступит небольшое похолодание, в целом температурный режим к концу недели вернется в климатическую норму, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Во вторник в Московском регионе жара продолжит держаться, но уже во второй половине среды на погоду будет оказывать влияние атмосферные фронты южного циклона, поэтому возможны местами кратковременные дожди с грозой, а порывы ветра достигнут 13-18 м/с», - сказала Позднякова.

Она отметила, что уже в ночь на четверг температура воздуха составит 12-14 градусов тепла, а днем – около 20 градусов. В последующие дни продолжат поступать порции прохладного воздуха, что в первую очередь скажется на ночной температуре.

«По региону температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, а в Москве – 10-12 градусов. Дневная температура останется на уровне 20 градусов тепла», - добавила Позднякова.

Она подчеркнула, что к концу недели температурный режим в Московском регионе вернется в климатическую норму.​

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