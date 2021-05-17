РИАМО - 17 мая. Синоптики называют период аномальной жары, который установился в Московском регионе, «сиреневым», потому что дневная температура до 30 градусов сопровождается цветением сирени, сообщается на сайте «Метеовести».

В настоящий момент температура на 7-9 градусов выше месячной нормы мая. На ситуацию с погодой повлиял жаркий антициклон с востока со стороны Поволжья. Он преградил путь в Москву для дождей на ближайшие несколько дней и стал причиной аномальной жары.

Также теплую погоду будет поддерживать в регионе жаркое майское солнце. До вечера среды, 19 мая осадков не ожидается. По ночам будет плюс 15-17 градусов. 18 мая, во вторник, днем температура поднимется в середине дня до 27-30 градусов.

Вечером 19 мая южный циклон принесет кратковременные дожди, а местами и грозы с порывистым ветром. В четверг, 20 мая, прольются кратковременные дожди и температура в Москве будет не выше плюс 20-21 градуса.

В пятницу, 21 мая, днем дождей будет больше, но они сохранят кратковременность. Температура воздуха будет находиться в климатической норме, а сирень напитается дождевой влагой.

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