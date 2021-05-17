РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мая. В Подольске активисты общественного движения «Волонтеры Победы» дали старт акции «Красная гвоздика» по сбору средств для ветеранов, сообщается в группе «Волонтеры Победы г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Акции по сбору средств для оказания высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны стартовала на днях в Подольске.

Поучаствовать в акции может каждый. В многолюдных местах будут стоять волонтеры с боксами: достаточно опустить пожертвование и получить взамен символ памяти - значок красной гвоздики.

Все собранные деньги приумножатся фондом «Память Поколений» и пойдут на покупку лекарств, медицинского оборудования и реабилитацию ветеранов Великой Отечественной̆ войны.