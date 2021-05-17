РИАМО - 17 мая. Универсальные требования к состоянию прилегающей территории и входной группы торговых объектов разработают в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ильдар Нуруллович (Габдрахманов, первый вице-губернатор Московской области - ред.), нам нужен универсальный алгоритм, чтобы сетевые и несетевые магазины соответствовали стандартам. Я прошу и правовой механизм посмотреть, и управленческий», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что должны быть жесткие требования к состоянию асфальтового покрытия около магазина, чистоте фасадов, наличию пандуса.

«Нужно, чтобы было опрятно, чисто. Торговые центры должны радовать глаз. Цель - навести порядок. Мы к этой теме еще вернемся», - подчеркнул Воробьев.

По словам Габдрахманова, к торговым центрам и магазинам можно применять проактивный формат: чтобы контрольные органы ходили в те точки, на которые поступили жалобы и которые сами не прислали фотографии с удовлетворительным состоянием прилегающей территории и входной группы.