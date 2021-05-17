РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мая. Еще 21 случай заболевания выявили в Домодедове, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7627 случаев инфицирования. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

В Подмосковье с 15 по 17 мая выявили 2044 случая заболевания. Из них 701- за последние сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 260 804 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 007 человек. Выздоровели и выписались 213 801 человек.

В Подмосковье работает «горячая» линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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