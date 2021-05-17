РИАМО - 17 мая. В рамках программы «Чистая вода» в Дзержинском качественной водой было обеспечено 84% жителей, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Будкин.

В Дзержинском завершили два из трех этапов программы.

«С завтрашнего дня мы приступаем к пуско-наладочным работам третьего этапа. После окончания этого этапа изменения качества воды почувствуют жители шести оставшихся улиц», – сказал Будкин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.

Он добавил, что 27 мая планируется полностью подключить город к чистой воде.

В настоящее время качественной водой от АО «Мосводоканал» обеспечено 47314 человек, по итогам реализации федерального проекта водой обеспечат 56376 жителей Дзержинского.

Строительство водоотвода включает в себя три мероприятия, среди которых возведение вводно-распределительного устройства до точки А (длина 1,1 тыс. м), выполненное на 90%. Трубопровод запущен в эксплуатацию. Работы по благоустройству и озеленению продолжаются.

Второе мероприятие – это строительство трассы водопровода от точки А до ВЗУ №3 протяженностью 90 м, оно выполнено на 100%. Водопровод уже проложен и запущен в эксплуатацию. Третье, заключительное мероприятие, представляет собой возведение трассы водопровода от точки А до ВЗУ №1 длиной 1,25 тыс. м. В настоящее время работа завершена на 70%. Трубопровод проложен. Пуско-наладочные работы начнут 18 мая.

В рамках реализации программы «Чистая вода» в Московской области до 2024 года планируют обеспечить питьевым водоснабжением еще 675 тыс. жителей региона.