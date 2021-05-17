РИАМО - 17 мая. В Подмосковье приняли решение разрешить региональным операторам выводить мусоровозы на линию с 6 часов утра, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Мы на сегодняшний день уже увеличили выход техники на 8 утра на 17%, достигнув показателя 84%, кроме этого, мы приняли решение разрешить региональным операторам выводить технику раньше, с 6 утра», – сказал Велиховский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.

Кроме того, снизилось число жалоб по вывозу мусора: с 16 по 30 апреля их количество составляло 1556, а с 1 по 15 мая — уже 664. Таким образом, снижение составило 57%.

В Подмосковье до начала июня поступит еще 37 мусоровозов, большую часть из них закупила группа компаний «РТ-Инвест».