РИАМО - 17 мая. Специалисты Москомархитектуры согласовали проект дома по программе реновации, который построят в столичном районе Текстильщики, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Стартовая площадка для строительства дома располагается на улице Артюхиной, владение 26а.

«Дом станет надежной основой для запуска программы реновации в этом районе. Авторы предложили облицевать фасады клинкерной плиткой коричневого цвета, а за счет переменной этажности здание не будет выглядеть монолитным», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь строения составит порядка 20 тыс. кв. м. По проекту возведут разноэтажное здание. Его высота будет колебаться от 13 до 23 этажей. На первых этажах обустроят объекты социального назначения.

Вокруг дома территорию благоустроят, появится детская и спортивная площадки. Также территорию ждет озеленение и высадка деревьев.