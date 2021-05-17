РИАМО - 17 мая. Около 14 тысяч прилегающих территорий и входных групп торговых центров и магазинов проверили в Подмосковье, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Всего до 1 июня планируют проверить 34 тысячи объектов, уточнил Духин.

«Двадцать тысяч из них в работе, 14 тысяч из них проверено. Где-то, в одной трети случаев, мы видим нарушения. Большинство из них достаточно легко и оперативно устраняются», - сказал Духин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что по четверти нарушений магазины не выполнили сроки их устранения или предоставили не те результаты, которые ожидались.

«Всего в 42 случаях мы были вынуждены обратиться в Госадмтехнадзор, который будет, в соответствии с законодательством, выставлять штрафы. Это крайняя мера», - заключил Духин.

Всего было обнаружено около 7 тысяч нарушений, 5,7 тысячи из них приходится на несетевые магазины, 360 - у «Магнита», 338 - у «Дикси», 196 - у «Пятерочки», 102 - у «Верного».

Духин отметил, больше всего магазинов с неухоженной территорией в Дмитровском округе, Кашире, Раменском, Рузском округах, Истре.